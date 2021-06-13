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В Полоцком районе успешно реализован инвестпроект по выпуску сварного решетчатого настила
Теперь производим сами. На предприятии в Полоцком районе успешно реализован инвестпроект по выпуску импортозамещающей продукции.
Завод, который занимается производством технологических металлоконструкций, наладил выработку сварного решетчатого настила. Этот материал активно используется в строительстве, архитектуре, благоустройстве, но до этого дня в Беларуси не производился. Завозили по импорту из Польши и России. Первая партия продукции сошла с конвейера в конце марта и уже отгружена на строительные площадки.
Тему продолжит Ольга Масловская.
Уникальная для Беларуси технология, высокая добавленная стоимость, новые рабочие места. Дивиденды от реализации инновационного проекта по выпуску сварного решетчатого настила не заставят себя ждать, уверены на предприятии в Фариново. Прежде в Беларуси такой материал не производили - тоннами везли из-за границы. А спрос огромный.
Поперечно сваренные стальные полосы имеют высокую прочность. А еще придают конструкциям эстетичный вид. Такой материал можно увидеть, например, у себя под ногами на смотровой площадке. Но сфера его применения куда шире.
Мощность новой линии - 400 тонн металлоконструкций в месяц
Архитектура, благоустройство, строительство. Решетчатые настилы одинаково эффективно используются как внутри помещений, так и на улице. Они могут выдержать практически любую нагрузку. Новый вид металлоконструкций изготавливают в этом цеху. С нуля не строили - модернизировали старое здание. Начальник нового производства Виктор Косенок рассказывает, что плановая мощность линии - 400 тонн металлоконструкций в месяц. Созданы рабочие места. Сейчас линию обслуживают 16 человек, в перспективе больше 20.
Заказы есть. Первую партию уже отправили в Кенгисепп на возводимую там установку по производству аммиака. Остальные металлоконструкции для объекта также собирают в Фариново. На предприятии есть свое конструкторское бюро, где инженеры ищут индивидуальные решения технических задач заказчика.
Производство инновационной продукции в северном регионе
Решетчатый настил не единственный товар, который промышленность Витебской области первой предложила внутреннему рынку. Гидроподъемники, силовые кабели, белая жесть, рукава высокого давления - треть продукции, производимой на севере Беларуси, инновационная. И это самый высокий показатель в стране.
Сегодня область экспортирует свыше полутора тысяч наименований продукции. На зарубежных рынках представлено около тысячи субъектов хозяйствования с пропиской в Витебском регионе.
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