В Полоцком районе устроили Жениховы смотрины

Какой он -завидный жених? Этим вопросом задались в Полоцком районе и устроили Жениховы смотрины. На этновечеринку в агрогородок Горяны съехались лучшие женихи со всего района. Испытания их ждали непростые, самое яркое, пожалуй, это танцы на скамейке, поэтому в помощники конкурсанты взяли проверенных друзей и сватов. О выборе -пусть шуточном, но непростом - репортаж Ольги Масловской.

Первый парень на деревне. О каждом из них так говорят в родном селе. Но титул самого завидного жениха района не дает покоя. Поэтому они здесь.

На несколько дней они забыли о работе и учебе, ведь все силы были брошены на подготовку к конкурсу. Своими руками сделать подарок невесте, подготовить визитку и, главное, собрать команду мечты.

Звание самого завидного жениха оспаривают 9 претендентов. Испытаний много, но у каждого участника есть надежная поддержка сватов и друзей.

Песни, танцы, стихи. Секрет победы не знал никто. В ход шел даже эпатаж.Собрать мясорубку с закрытыми глазами, на скорость забить гвозди в колоду, не расплескать воду из ведер во время гимнастических упражнений: умения для жениха, может быть, и бесполезные, зато для настроения – то, что надо.

Самым сложным испытанием было станцевать на скамейке и при этом не упасть. Справились не все. Даже самому завидному жениху района избежать падения не удалось. Но силу духа это не сломило. По итогам всех конкурсов победу невесты и жюри отдали конкурсанту из деревни Богатырской. Богатыри – пусть и гламурные -всегда в почете.