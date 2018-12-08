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В Полоцком районе устроили Жениховы смотрины
Какой он -завидный жених? Этим вопросом задались в Полоцком районе и устроили Жениховы смотрины. На этновечеринку в агрогородок Горяны съехались лучшие женихи со всего района. Испытания их ждали непростые, самое яркое, пожалуй, это танцы на скамейке, поэтому в помощники конкурсанты взяли проверенных друзей и сватов. О выборе -пусть шуточном, но непростом - репортаж Ольги Масловской.
Первый парень на деревне. О каждом из них так говорят в родном селе. Но титул самого завидного жениха района не дает покоя. Поэтому они здесь.
На несколько дней они забыли о работе и учебе, ведь все силы были брошены на подготовку к конкурсу. Своими руками сделать подарок невесте, подготовить визитку и, главное, собрать команду мечты.
Звание самого завидного жениха оспаривают 9 претендентов. Испытаний много, но у каждого участника есть надежная поддержка сватов и друзей.
Песни, танцы, стихи. Секрет победы не знал никто. В ход шел даже эпатаж.Собрать мясорубку с закрытыми глазами, на скорость забить гвозди в колоду, не расплескать воду из ведер во время гимнастических упражнений: умения для жениха, может быть, и бесполезные, зато для настроения – то, что надо.
Самым сложным испытанием было станцевать на скамейке и при этом не упасть. Справились не все. Даже самому завидному жениху района избежать падения не удалось. Но силу духа это не сломило. По итогам всех конкурсов победу невесты и жюри отдали конкурсанту из деревни Богатырской. Богатыри – пусть и гламурные -всегда в почете.
Вечеринка закончилась танцевальным мастер-классом и общей фотографией на память. Впереди еще много долгих зимних вечеров, а значит, и женихов, и невест еще не раз позовут на яркие народные забавы.
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