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В половине жилых домов столицы стало уже тепло

Завтра подключение отопления во всем жилфонде планируется завершить. К началу зимнего периода проведен также ремонт крыш и стыков, утепление стеновых панелей. Все 48 жилищно-эксплуатационных участков получили паспорта готовности.

Кстати, в выходные в метеопрогнозах - повышение температуры до + 17 градусов. Поэтому в этот период возможен перевод коммунальной системы в режим протапливания.

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