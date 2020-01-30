Два народа, одна трагедия: в Польше проводят ДНК-анализ погибших в войну мирных белорусов. Тогда в приграничном городе Черемха были расстреляны 7 человек. И теперь эксперты пытаются установить родственников жертв фашизма. Поляков, которые помогли увековечить память павших, а также освобождавших нашу Родину, наградили в белорусском консульстве в Белостоке. А в приграничной деревне Залешаны открыли памятник погибшим белорусам. Мария Тройнич расскажет о том, что связывает приграничные регионы двух стран.



Они несли лопату, чтобы выкопать себе могилу: те страшные события сорок второго Зигмунд Костовский до сих вспоминает со слезами на глазах. Когда ему было семь лет, он стал свидетелем расстрела мирных белорусов. За помощь партизанам возле его родной деревни Черемха фашисты убили семь человек.



Спустя десятилетия Зигмунд Костовский добился того, чтобы провели экспертизу ДНК и установили родственников погибших. Предположительно, это семьи из Каменецкого района Брестской области.



Белосток, Польша

За вклад в увековечение памяти жертв Великой Отечественной Зигмунду вручили медаль "75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков". Торжество прошло в белорусском консульстве в Белостоке. Вместе с Костовским высокую награду получили ветераны - участники освобождения нашей Родины. Шесть медалей - как символ: Беларусь помнит. И не делит подвиг на национальности. Сегодня приграничные регионы Беларуси и Польши связывают не только культурные, но и экологические, образовательные, экономические проекты.

Артур Косицкий, маршал Подляского воеводства:

"Беларусь является ключевым партнером для Подляского воеводства в экспорте. Много наших предпринимателей инвестируют и работают на белорусском рынке. И все больше партнеров из Беларуси работают здесь - на рынке Подляского воеводства. Также меня радует сотрудничество в сфере культуры".



Залешаны, Польша

Одно из самых важных направлений культурного сотрудничества - увековечение памяти жертв войны. Деревня Залешаны находится в сорока километрах от белорусской границы. 74 года назад здесь погибли четырнадцать мирных белорусов, шесть из которых - дети. В память о жертвах на месте трагедии открыли мемориал.

Анатолий Исаченко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"И в республике Польша, и на территории нашей страны очень много деревень, которые подверглись массовым репрессиям, уничтожению. Здесь даже трудно подобрать слова, и это не только позиция нашего государства (и Глава государства не раз об этом говорил) и моя личная позиция: надо помнить. И делать все возможное, чтобы такое больше не повторилось".

Хайнувка, Польша

Почтили память и красноармейцев, которые погибли, сражаясь на польской земле. В городе Хайнувка есть кладбище, где похоронены советские солдаты. На каждом надгробии - фронтовая звездочка. Здесь покоятся защитники, которые погибли в 1941-м и 1944-м годах.

В Хайнувке похоронены 1239 красноармейцев

Всего в Хайнувке похоронены 1239 красноармейцев. За могилами ухаживают местные власти и горожане. И хоть в Польше 9 Мая не считается официальным праздником - в День Победы сюда несут живые цветы.

После православной молитвы в специальную капсулу собрали землю с могил героев. Это часть большой акции "Во славу Великой Победы".