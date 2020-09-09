Выстраивать добрососедские отношения, которые способствуют развитию конструктивного диалога, некоторые соседние страны упорно не желают. Их действия, наоборот, идут вразрез не только с общепринятыми нормами дипломатии, они отрицают политический прагматизм и противоречат здравому смыслу.



В Польше сегодня заявили о создании альтернативной структуры правительства Беларуси. Именно так многие эксперты и СМИ трактуют открытие так называемого белорусского дома. Тихановской предоставили виллу в Варшаве. То есть, силы оппозиции, до этого тщательно пытавшиеся взорвать Беларусь изнутри и теперь бежавшие за границу, будут координировать свои действия под крылом польских официальных лиц. Дальше - больше. Чету Тихановских предложили номинировать на Нобелевскую премию мира. Кстати, ее сумма составляет около 900 тысяч долларов. Сами собой напрашиваются вопросы: уж не компенсация ли это за недавно конфискованные средства, и действительно ли они заработаны непосильным трудом семьи?



Достигнув дна, польский политический сериал с домохозяйкой Тихановской пытается всплыть на новых сценарных ходах. Начиналось все, как сага о борьбе женщины в белом за сердце белорусского народа. Принуждение к женитьбе не сработало. Однако шоу все равно должно продолжаться, паны изрядно потратились. Теперь придется собственноручно делать искусственное дыхание губы в губы практически уже трупу "майдана". На собственном премьер-министерском примере. "Как же тебе повезло - моей невесте". Впрочем, кому и кобыла невеста, как сказал классик. Теперь у пани Тихановской есть польский маентак. Но будущего в Беларуси все равно пока нет.



Премьер-министр Матеуш Моравецкий оптимистичен. Подарок пани - штаб-квартира - это для координации их борьбы. В переводе на нормальный язык означает: сначала - "майдан", а потом котлеты, Света. Работайте. До перамоги еще далеко.



И соль, и перец в том, что панских финансов на блицкриг против Беларуси угрохано много. Вот даже если считать что на поверхности - кругленькие суммы получаются. Тут вам и пропагандистский антибелорусский телеканал, и две радиостанции. И польский телеграм-джойстик для уличной пехоты, где открытым текстом диктуется, когда и куда идти протестующим и что потом делать. Вот Моравецкий благодарит создателя этой "вундервафли", то бишь польского "чудо-оружия" - Степана Путило. Конечно, какое тут вмешательство в дела Беларуси? Подумаешь, хотели через мессенджер взорвать страну изнутри.



Добавьте сюда обещание Польши финансовой поддержки правильных СМИ - то бишь, антигосударственных. Миллион злотых из фонда "Солидарность". Эта благотворительность очень сильно похожа на инвестиции. Бывает, что политики молчат, а другие проговариваются. "В случае развала Беларуси Гродно должно отойти Польше", - цинично пишет редактор одного журнальчика. Он не одинок в этих своих мыслях. Борьба за свободу - это ширма, официальная легенда информационной спецоперации.

