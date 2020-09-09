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В Польше сегодня заявили о создании альтернативной структуры правительства Беларуси
Выстраивать добрососедские отношения, которые способствуют развитию конструктивного диалога, некоторые соседние страны упорно не желают. Их действия, наоборот, идут вразрез не только с общепринятыми нормами дипломатии, они отрицают политический прагматизм и противоречат здравому смыслу.
В Польше сегодня заявили о создании альтернативной структуры правительства Беларуси. Именно так многие эксперты и СМИ трактуют открытие так называемого белорусского дома. Тихановской предоставили виллу в Варшаве. То есть, силы оппозиции, до этого тщательно пытавшиеся взорвать Беларусь изнутри и теперь бежавшие за границу, будут координировать свои действия под крылом польских официальных лиц. Дальше - больше. Чету Тихановских предложили номинировать на Нобелевскую премию мира. Кстати, ее сумма составляет около 900 тысяч долларов. Сами собой напрашиваются вопросы: уж не компенсация ли это за недавно конфискованные средства, и действительно ли они заработаны непосильным трудом семьи?
Достигнув дна, польский политический сериал с домохозяйкой Тихановской пытается всплыть на новых сценарных ходах. Начиналось все, как сага о борьбе женщины в белом за сердце белорусского народа. Принуждение к женитьбе не сработало. Однако шоу все равно должно продолжаться, паны изрядно потратились. Теперь придется собственноручно делать искусственное дыхание губы в губы практически уже трупу "майдана". На собственном премьер-министерском примере. "Как же тебе повезло - моей невесте". Впрочем, кому и кобыла невеста, как сказал классик. Теперь у пани Тихановской есть польский маентак. Но будущего в Беларуси все равно пока нет.
Премьер-министр Матеуш Моравецкий оптимистичен. Подарок пани - штаб-квартира - это для координации их борьбы. В переводе на нормальный язык означает: сначала - "майдан", а потом котлеты, Света. Работайте. До перамоги еще далеко.
И соль, и перец в том, что панских финансов на блицкриг против Беларуси угрохано много. Вот даже если считать что на поверхности - кругленькие суммы получаются. Тут вам и пропагандистский антибелорусский телеканал, и две радиостанции. И польский телеграм-джойстик для уличной пехоты, где открытым текстом диктуется, когда и куда идти протестующим и что потом делать. Вот Моравецкий благодарит создателя этой "вундервафли", то бишь польского "чудо-оружия" - Степана Путило. Конечно, какое тут вмешательство в дела Беларуси? Подумаешь, хотели через мессенджер взорвать страну изнутри.
Добавьте сюда обещание Польши финансовой поддержки правильных СМИ - то бишь, антигосударственных. Миллион злотых из фонда "Солидарность". Эта благотворительность очень сильно похожа на инвестиции. Бывает, что политики молчат, а другие проговариваются. "В случае развала Беларуси Гродно должно отойти Польше", - цинично пишет редактор одного журнальчика. Он не одинок в этих своих мыслях. Борьба за свободу - это ширма, официальная легенда информационной спецоперации.
К. Молчанов: Все эти Telegram-каналы являются иностранными агентами
Наши оппоненты - такие затейники в плане медиа. Особенно, когда фокус провалился. Тут главное - делать вид, что все хорошо. А вот что говорят нормальные поляки, которые не играют в геополитические игры и не фокусничают в медиапространстве. Еще одна новость - польский креатив по превращению нулей в единицы - предложение номинировать Тихановскую с супругом на Нобелевскую премию мира. То есть, желание расколоть белорусское общество, разжигание протестов и актов саботажа это, получается, дело в установлении мира.
В чем драматургический ужас провала блицкрига на нашу страну? Власть устояла. Сеанс массового гипноза из телеграма сработал только на маргинальную часть белорусского общества. Крупные игроки в ЕС потуги карликовых государств по санкциям все еще не поддержали. Чтобы неудавшийся бульба-майдан не стал провальным кейсом под названием "Цветная революция в Беларуси - деньги на ветер", его архитекторы будут использовать все оставшиеся средства. Ведь большие страны очень внимательно следят, на что же тратятся их сателлиты. Потому что, когда результата нет - и денег тоже нет! Это даже не коррупция получается.
И еще один интересный момент: создание альтернативной структуры - на 101% инициатива польского премьера, утверждают источники. А "Википедия" приводит любопытный факт. Оказывается, часть семьи Моравецкого происходит из окрестностей белорусского города Дисна - современный Миорский район Витебской области, где до начала Второй мировой войны в 1939 году жили его предки. Так что, интерес, очевидно, не случаен.
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