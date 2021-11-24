В Польше задержан украинец, нелегально перевозивший мигрантов

В Польше, которая обвиняет Беларусь в миграционном кризисе, продолжают фиксировать трафик беженцев на свою территорию. Были задержаны очередные 29 мигрантов-курдов. Их обнаружили в кузове грузовика, за рулем которого сидел водитель-украинец. Нелегалов задержали, не дав им возможности попросить убежища, а перевозчик арестован. Против него возбуждено уголовное дело.



Даже поляки не устают поражаться в соцсетях тому, что власти их страны знают лишь один способ обращения с беженцами: схватить и отправить за решетку. Белорусов, кстати, среди контрабандистов по-прежнему нет. Но тем не менее ЕС на это давно закрывает глаза. Санкции, как известно, надо как-то оправдывать.