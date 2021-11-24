3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Польше задержан украинец, нелегально перевозивший мигрантов
В Польше, которая обвиняет Беларусь в миграционном кризисе, продолжают фиксировать трафик беженцев на свою территорию. Были задержаны очередные 29 мигрантов-курдов. Их обнаружили в кузове грузовика, за рулем которого сидел водитель-украинец. Нелегалов задержали, не дав им возможности попросить убежища, а перевозчик арестован. Против него возбуждено уголовное дело.
Даже поляки не устают поражаться в соцсетях тому, что власти их страны знают лишь один способ обращения с беженцами: схватить и отправить за решетку. Белорусов, кстати, среди контрабандистов по-прежнему нет. Но тем не менее ЕС на это давно закрывает глаза. Санкции, как известно, надо как-то оправдывать.
Новости по теме:
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все