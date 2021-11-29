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В Польше завершается формирование ударной 15-тысячной группировки войск у белорусской границы
Главная задача людей в погонах - не поддаваться на провокации и быть всегда готовыми дать адекватный ответ на любую агрессию.А она границе с Беларусью она только нарастает.
Словацкая техника прибыла в Латвию
На западном направлении происходит переброска словацких 155-мм артиллерийских самоходных орудий. Техника своим ходом выдвинулась с территории Польши и уже прибыла в Латвию. В НАТО не скрывают, что это сделано с целью противодействия "российской агрессии", а также "сдерживания беженцев".
Польша получила американские самоходные установки
В Польше зафиксирована разгрузка американских самоходных установок Paladin, прибывших железнодорожным транспортом.Варшава завершает формирование ударной 15-тысячной группировки войск у белорусской границы. Свидетельством тому являются проводимые учения четырех соединений. Поляки отрабатывают форсирование водной преграды, совместное действие танковых, пехотных подразделений и артиллерии дивизионного подчинения.
Украина развернула спецоперацию "Полесье"
Украина якобы из опасения наплыва беженцев развернула на границе с Беларусью специальную пограничную операцию "Полесье". Она проводится совместно с Национальной гвардией и полицией, Вооруженными силами и другими резервами. К охране и мониторингу привлекаются авиация и беспилотники.
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