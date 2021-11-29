В Польше завершается формирование ударной 15-тысячной группировки войск у белорусской границы

Главная задача людей в погонах - не поддаваться на провокации и быть всегда готовыми дать адекватный ответ на любую агрессию.А она границе с Беларусью она только нарастает.





Словацкая техника прибыла в Латвию

На западном направлении происходит переброска словацких 155-мм артиллерийских самоходных орудий. Техника своим ходом выдвинулась с территории Польши и уже прибыла в Латвию. В НАТО не скрывают, что это сделано с целью противодействия "российской агрессии", а также "сдерживания беженцев".

Польша получила американские самоходные установки

В Польше зафиксирована разгрузка американских самоходных установок Paladin, прибывших железнодорожным транспортом.Варшава завершает формирование ударной 15-тысячной группировки войск у белорусской границы. Свидетельством тому являются проводимые учения четырех соединений. Поляки отрабатывают форсирование водной преграды, совместное действие танковых, пехотных подразделений и артиллерии дивизионного подчинения.

Украина развернула спецоперацию "Полесье"