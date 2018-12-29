3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В поместье белорусского Деда Мороза в эти дни тысячи гостей
В предпраздничные дни и время каникул у главного новогоднего персонажа страны нет времени на отдых. В поместье белорусского Деда Мороза тысячи гостей. Основные туристы - дети, которые и едут за сотни километров, чтобы увидеть доброго волшебника.
О желаниях и атмосфере на сказочных гектарах - Виктория Потоня. За деревянными воротами - сказочные гектары. Как позвать хозяина поместья, подскажут стражники и помощники зимнего волшебника. Живет белорусский Дед Мороз в самом старом лесу Европы, в Беловежской пуще. И в предпраздничные дни нет у него времени на отдых, слишком много гостей.
Семья Виткаускас приехала из Каунаса, по безвизу. Говорят, такой вариант очень удобный и быстрый. На родине в Литве тоже есть зимний волшебник - Каледи Сенялис. Правда, собственной резиденции у литовского коллеги нет. Так что семья отправилась в гости в соседнюю страну, посмотреть: где и как живет белорусский Дед Мороз.
С начала года только по безвизому режиму в Беловежской пуще побывало около 4 тысяч гостей. От соседней Польши до Канады и США. Всего же за 15 лет поместье приняло свыше полутора миллионов туристов. Большинство из них, конечно же, дети. Здесь учат загадывать желания, водят хороводы у елки и вручают подарки от зимнего волшебника. И возвращаются, чтобы окунуться в сказку еще раз.
В поместье можно попробовать варенье из лесных ягод, душистый чай на травах и настоящий мед. На 15 сказочных гектарах место нашлось даже пасеке. Вот эти ульи-колоды собраны со всей Беловежской пущи. Именно в них 100 лет назад и добывали мед.
Конечно, в поместье много "волшебных мест". Необычная композиция недавно появилась у новогодней елки. Единственный в мире знак, посвященный самому чудесному празднику - Новому году. Состоит он из атрибутов сказочного персонажа, чтобы каждый смог почувствовать себя немного волшебником. Но главное, здесь говорят: поверить, что мечты обязательно сбудутся.
Поместье открыто каждый день, здесь нет выходных и праздников. А белорусский Дед Мороз по итогам уходящего года, по количеству посетителей и популярности занимает первое место в десятке "коллег" из стран СНГ и Грузии.
Президент
Все
Александр Лукашенко в речи на конференции безопасности затронул каждый аспект геополитической турбу
Лукашенко поздравил ФПБ с 120-летием профсоюзного движения страны
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Трагедия в Сербии - на железнодорожном вокзале обвалился железобетонный козырек
II Международная конференция по евразийской безопасности собрала более 600 участников из 45 стран
Киев планирует пополнить ВСУ 160 тыс. новобранцев: спасет ли это?
Экономика Германии страдает из-за большого количества больничных
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов