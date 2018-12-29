В поместье белорусского Деда Мороза в эти дни тысячи гостей

В предпраздничные дни и время каникул у главного новогоднего персонажа страны нет времени на отдых. В поместье белорусского Деда Мороза тысячи гостей. Основные туристы - дети, которые и едут за сотни километров, чтобы увидеть доброго волшебника.

О желаниях и атмосфере на сказочных гектарах - Виктория Потоня. За деревянными воротами - сказочные гектары. Как позвать хозяина поместья, подскажут стражники и помощники зимнего волшебника. Живет белорусский Дед Мороз в самом старом лесу Европы, в Беловежской пуще. И в предпраздничные дни нет у него времени на отдых, слишком много гостей.



Семья Виткаускас приехала из Каунаса, по безвизу. Говорят, такой вариант очень удобный и быстрый. На родине в Литве тоже есть зимний волшебник - Каледи Сенялис. Правда, собственной резиденции у литовского коллеги нет. Так что семья отправилась в гости в соседнюю страну, посмотреть: где и как живет белорусский Дед Мороз.



С начала года только по безвизому режиму в Беловежской пуще побывало около 4 тысяч гостей. От соседней Польши до Канады и США. Всего же за 15 лет поместье приняло свыше полутора миллионов туристов. Большинство из них, конечно же, дети. Здесь учат загадывать желания, водят хороводы у елки и вручают подарки от зимнего волшебника. И возвращаются, чтобы окунуться в сказку еще раз.



В поместье можно попробовать варенье из лесных ягод, душистый чай на травах и настоящий мед. На 15 сказочных гектарах место нашлось даже пасеке. Вот эти ульи-колоды собраны со всей Беловежской пущи. Именно в них 100 лет назад и добывали мед.

Конечно, в поместье много "волшебных мест". Необычная композиция недавно появилась у новогодней елки. Единственный в мире знак, посвященный самому чудесному празднику - Новому году. Состоит он из атрибутов сказочного персонажа, чтобы каждый смог почувствовать себя немного волшебником. Но главное, здесь говорят: поверить, что мечты обязательно сбудутся.

