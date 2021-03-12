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В понедельник у православных верующих начинается Великий пост

Он является самым долгим и строгим и предвосхищает Пасху. Пост предполагает ряд запретов как физического, так и духовного характера. Свои мысли на тему трепетного и важного периода для христиан в нашей рубрике "Мнение" озвучил Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

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