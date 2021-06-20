3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В "Понятной политике" о карательной операции на севере нашей страны в начале 1943 года
В самый разгар войны в начале 1943 года немецкое командование крайне раздражено белорусскими партизанами: против них не получается воевать эффективно. Один из приближенных Гитлера Фридрих Еккельн придумал добавить на земли Беларуси "зимнего волшебства". Так называлась карательная операция на севере нашей страны. Нацисты хотели создать 40 километров выжженной земли, чтобы создать зону отчуждения между силами Третьего рейха и партизанами.
Руками латышских и украинских полицаев нацисты уничтожили почти полтысячи деревень, убили и замучили 14 тысяч мирных жителей. От этой истории кровь до сих пор стынет в жилах. Тем страшнее видеть, как современные соседи маршируют под флагами СС и вывешивают коллаборационистские флаги у себя в столице. Но Беларусь помнит. Вспомним все. Детально в "Понятной политике" завтра сразу после "Панорамы". Кто нас убивал и почему сегодня на подобное поведение прибалтийский истеблишмент как минимум не имеет морального права?
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все