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В "Понятной политике" о самой страшной человеческой трагедии за последние 30 лет
Предлагаю вывести за скобкиеще один пример так называемой организации демократии в стране. Это для тех, у кого везде мерещатся перегибания.
24 марта 1999 года самолеты НАТО начали бомбить Югославию. Сотни тысяч разрушенных жизней, тысячи снарядов, уничтожившие сотни домов, школ, больниц, мостов. Как вышло, что в самом центре Европы на изломе веков произошло то, чего пытались избежать страны со времен Второй мировой? Чего стоила людям агрессия Запада? И как ее освещали американские СМИ? Вспомним сегодня в "Понятной политике" одну из самых страшных геополитических, гуманитарных и человеческих трагедий за последние 30 лет.
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