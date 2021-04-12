В "Понятной политике" о том, как корпорации подыгрывают политикам в нечестной борьбе

Глобальная цензура в глобальной сети. Как управляют умами и блокируют за взгляды в политике? Что такое виртуальный суд и цифровой импичмент? И почему у корпораций невозможно выиграть в суде? Удаление контента, узурпация свободы и произвол американских цифровых платформ. Тот самый цифровой ГУЛАГ, о котором говорят эксперты и медиа, по факту уже настал.



В "Понятной политике" разберем самые вопиющие случаи, когда корпорации подыгрывают политикам в нечестной борьбе. Как в США на крупнейших платформах преследуют по политическим мотивам? Как манипулируют сознанием пользователей и зачищают неугодное цифровое пространство? И почему пользователь беззащитен перед такой "демократией"? Цифровая диктатура и двойные стандарты на конкретных фактах. О свободе в интернете, которой нет. Смотрите сегодня в "Понятной политике" на "Беларусь 1".