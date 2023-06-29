В попытках переписать прошлое: БЧБшники утверждают, что коллаборанты не виноваты в страшных событиях ВОВ

За каждым символом стоят смыслы, а за каждым смыслом - люди. Партизаны тогда были вынуждены воевать как с гарнизонами, созданными немецкими властями, так и с полицаями. И когда просят показать хоть один фотоснимок, где видно, что под БЧБ-флагом сжигались деревни, то мы отвечаем, что такого в принципе не было, чтобы что-то сжигалось под каким-либо флагом. А кинохроники подтверждают, что последнее, что видели сотни тысяч узников Тростинца, - БЧБ-флаг.

Денис Дук, ректор Могилевского государственного университета имени Кулешова