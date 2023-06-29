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В попытках переписать прошлое: БЧБшники утверждают, что коллаборанты не виноваты в страшных событиях ВОВ
Архивы времен мировых войн, к сожалению, не всегда становятся доступными обществу. А когда не хватает документальных подтверждений исторической правды, появляется широкое поле для переписывания событий и посева очередных безумных идей, ведущих к трагедии.
Иногда можно услышать: чего прошлое-то ворошить? И, более того, сторонники БЧБ-символики утверждают, что все это фальсификации и крови на руках коллаборантов нет.
За каждым символом стоят смыслы, а за каждым смыслом - люди. Партизаны тогда были вынуждены воевать как с гарнизонами, созданными немецкими властями, так и с полицаями. И когда просят показать хоть один фотоснимок, где видно, что под БЧБ-флагом сжигались деревни, то мы отвечаем, что такого в принципе не было, чтобы что-то сжигалось под каким-либо флагом. А кинохроники подтверждают, что последнее, что видели сотни тысяч узников Тростинца, - БЧБ-флаг.
"Очень важно, какая символика в государстве. Очень важно, какой смысл вложен в символику и какой у нее исторический путь. Когда мы говорим про БЧБ-флаг, он фактически дискредитирован самой историей. БНР пробовала что-то создавать под этим флагом, но не получилось, - отметил ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь Вячеслав Данилович. - В Западной Беларуси те организации, которые ходили под БЧБ-флагом, были уничтожены польскими властями. Почему нам пытаются так настойчиво впихнуть этот флаг? Потому что это делают те, кто не заинтересован в суверенном развитии Беларуси".
Лидеры, проталкивающие сегодня БЧБ-символику, подпитываются и координируются из-за границы. В 1930-е немецкие нацисты годами финансировали белорусских националистов.
Об исторической правде и попытке реинкарнации сначала символов, а потом и идей, из-за которых в середине 20 века миллионы людей были убиты, смотрите подробнее в ток-шоу "Невероятный фашизм".
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