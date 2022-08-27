3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Португалии нашли останки самого большого динозавра в Европе
В Португалии в городе Помбал нашли останки динозавра. К слову, он может быть самым крупным из всех известных в Европе, сообщает телеканал "МИР24".
О находке стало известно еще в 2017 году, когда местные жители проводили строительные работы и заметили фрагменты окаменевших костей. Они рассказали об этом специалистам.
К сожалению, через несколько лет исследования пришлось приостановить из-за пандемии COVID-19. И только 1-10 августа текущего года португальские и испанские исследователи раскопали скелет крупного динозавра-зауропода.
Ученые отметили хорошую сохранность останков: уцелели все ребра, и они по-прежнему находились в правильном анатомическом положении.
Анализ скелета показал, что при жизни динозавр достигал 12 м в высоту и 25 м в длину и относился к группе Brachiosauridae - четвероногих травоядных с массивным телом, длинным хвостом и вытянутой шеей. Они жили на Земле 100-160 млн лет назад.
По предположениям палеонтологов, в отложениях могут находиться и другие фрагменты скелета.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов