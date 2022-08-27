В Португалии нашли останки самого большого динозавра в Европе

В Португалии в городе Помбал нашли останки динозавра. К слову, он может быть самым крупным из всех известных в Европе, сообщает телеканал "МИР24".

О находке стало известно еще в 2017 году, когда местные жители проводили строительные работы и заметили фрагменты окаменевших костей. Они рассказали об этом специалистам.

К сожалению, через несколько лет исследования пришлось приостановить из-за пандемии COVID-19. И только 1-10 августа текущего года португальские и испанские исследователи раскопали скелет крупного динозавра-зауропода.

Ученые отметили хорошую сохранность останков: уцелели все ребра, и они по-прежнему находились в правильном анатомическом положении.

Анализ скелета показал, что при жизни динозавр достигал 12 м в высоту и 25 м в длину и относился к группе Brachiosauridae - четвероногих травоядных с массивным телом, длинным хвостом и вытянутой шеей. Они жили на Земле 100-160 млн лет назад.

По предположениям палеонтологов, в отложениях могут находиться и другие фрагменты скелета.



