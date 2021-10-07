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В поселке Дружный открыли детский сад на 230 мест
С заботой о самых маленьких жителях региона. Новый детский сад открыли сегодня в поселке Дружный Пуховичского района. Рассчитан он на 230 мест. Уже завтра воспитанники оценят музыкальный и тренажерный залы, бассейн и экологический холл. Занятия будут проходить также в исследовательских лабораториях, комнате безопасности и в STEM-центре. Там дети познакомятся с основами программирования и лего-конструирования.
Детский сад в Дружном стал импульсом для развития инфраструктуры всего поселка. Так, благоустроили смежный квартал: сделали дорогу, парковки, пешеходные переходы. Вдоль тротуаров территорию озеленили. Вскоре завершат и строительство больницы.
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