В последние 30 лет жара ежегодно уносила жизни 150 тыс. человек

Международный коллектив медиков всесторонне изучил влияние волн жары на население Земли за последние три десятка лет и пришел к выводу, что данные экстремальные погодные явления ежегодно уносили жизни свыше 150 тыс. людей по всему миру. Об этом сообщила пресс-служба австралийского Университета Монаша, пишет ТАСС.

"До настоящего времени социоэкономические последствия волн жары изучались по их действию на отдельные регионы Земли. Проведенный нами анализ показывается, что волны жары повышают уровень смертности, но при этом они неодинаково затрагивают разные регионы планеты. Это необходимо учитывать при планировании мер по адаптации и минимизации рисков на всех уровнях госуправления", - заявил профессор Университета Монаша Го Юймин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи пришли к такому выводу в рамках проекта, нацеленного на изучение социальных и экономических последствий волн жары, которые возникали в последние три десятка лет в 750 различных точках на поверхности Земли, расположенных в 43 странах и регионах мира. Ученые всесторонне проанализировали то, как периоды аномально сильной и долгой жары влияли на избыточную смертность в этих уголках планеты.

Проведенные учеными расчеты показали, что общее число смертей в мире выросло примерно на 1 % в промежутке между 1990 и 2019 годами в результате негативного влияния волн жары на здоровье и самочувствие людей. В результате этого данная форма экстремальных погодных явлений ежегодно уносила около 150 тыс. жизней, причем эти потери были очень неравномерно распределены по миру.

В частности, сильнее всего волны жары затрагивали Италию, Грецию, Мальту, а также страны Восточной Европы и арабского мира, Нигерию, Чад и государства Южной Азии. В некоторых этих государствах, в том числе в Молдове, Украине, Греции и Кувейте, уровень смертности вырос на 2,4 - 2,6 % в результате действия волн жары, причем во многих странах этот показатель повышался на 8 - 30 % с каждым последующим десятилетием.

Понимание этого, как надеются ученые, поможет властям этих регионов и стран разработать и принять меры, нацеленные на борьбу с последствиями волн жары в тех их областях, которые оказались наиболее уязвимыми для действия данной формы экстремальных погодных явлений.

О волнах жары

В последние годы на Земле значительным образом участились засухи, волны жары и другие экстремальные погодные явления, когда на территории значительных регионов суши устанавливается аномально жаркая и сухая погода. Яркими примерами этого являются недавние засухи и связанные с ними пожары на западе США и в Австралии, унесшие жизни миллионов животных и уничтожившие огромные площади лесных массивов.

В последние годы этим феноменом начали интересоваться не только климатологи и экологи, но и медики, так как ученые обнаружили свидетельства того, что учащение волн жары и прочих экстремальных погодных явлений может значительным образом увеличить смертность среди пожилых людей, а также повысить частоту развития кардиологических и респираторных болезней.