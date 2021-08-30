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В последние дни лета в Беларуси - дожди и грозы

Погода в Беларуси переходит на осенний лад. В начале недели по всей стране тепло, но дождливо. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман.

К концу недели ощутимо похолодает. Будет преимущественно без осадков. Дневной максимум - не выше 17 градусов.


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