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В последние дня ноября в Беларуси ожидается дождь, мокрый снег и до минус 5°С

В последние дни календарной осени в Беларуси будет ощущаться зимний характер погоды. Завтра снег, местами - мокрый. По северу страны возможны метели. На дорогах - гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 5 до плюс 1.

Снежной погодой встретит и календарная зима. В конце недели - до 8 мороза.

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