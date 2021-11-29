В последние дня ноября в Беларуси ожидается дождь, мокрый снег и до минус 5°С

В последние дни календарной осени в Беларуси будет ощущаться зимний характер погоды. Завтра снег, местами - мокрый. По северу страны возможны метели. На дорогах - гололедица. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 5 до плюс 1.