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В последние выходные сентября возможен мокрый снег

В субботу в ночные часы без осадков. А днем завтра местами кратковременные дожди. Утром возможен мокрый снег. В воскресенье на большей части региона также довольно значительное понижение ночной температуры - при ясном небе возможны заморозки.

А вот в начале следующей недели порадует солнечная погода. Обойдется без осадков.

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