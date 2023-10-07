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В послевоенные годы ее называли экзотической - уборка сахарной свеклы в Беларуси "В открытом доступе"

У аграриев в самом разгаре сладкий сезон - уборка сахарной свеклы.

А ведь в первые послевоенные годы эту культуру называли экзотической и отводили под нее экспериментальные наделы. Очередной эпизод проекта АТН "В открытом доступе". Подробности в видео.

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