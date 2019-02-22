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В посольстве Беларуси в Москве состоялся традиционный прием в честь 23 Февраля
День защитников Отечества - единый праздник для Беларуси и России. В посольстве нашей страны в Москве состоялся традиционный прием в честь 23 Февраля. Гости - аккредитованные в России военные атташе дипломатических представительств Армении, Болгарии, Сербии, Дании, Индии, Никарагуа, ЮАР, США, Великобритании, Китая, стран Балтии и СНГ, а также ветераны Великой Отечественной войны. Как отметили присутствующие, сегодня Беларусь - надежная точка опоры безопасности в регионе. Страна способна противостоять любой внешней агрессии. Но ее главная цель не нападать, а сотрудничать в военной сфере с союзниками в рамках ОДКБ и СНГ и прежде всего с братской Россией.
Праздник украсило выступление белорусских артистов. Они исполнили известные произведения белорусских и российских композиторов.
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