В связи с трагедией в Тегеране в посольстве Ирана в Минске открыли книгу соболезнований. Белорусы оставляют слова скорби в память о погибших 167 пассажирах украинского лайнера и 9 членах экипажа, а также в связи с гибелью в Багдаде генерала Касема Сулеймани. Цветы и свечи несут и к воротам посольства. Оставить запись в книге соболезнований можно до 13 часов.



Мортеза Бахрами, временный поверенный в делах посольства Ирана в Беларуси: "Хочу выразить свои соболезнования в связи с мученической смертью генерала Сулеймани и выразить свои соболезнования близким и родственникам погибших в авиакатастрофе. С тех пор, как генерал Сулеймани подвергся тератаке и погиб, мы видели реакцию не только в регионе - люди сплотились и оплакивали его смерть во всем мире".



