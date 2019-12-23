В посольстве России состоялся прием по случаю 20-летия Союзного договора

Как заявил сегодня на приеме в посольстве России первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой, практически весь белорусско-российский интеграционный пакет согласован. По его словам, осталось несколько вопросов, решение по которым, как ожидается, будет найдено в ближайшие дни. На прием по случаю 20-летия Союзного договора в посольство России было приглашено много гостей - политические и общественные деятели, дипломаты, священнослужители, представители СМИ и многие другие. У здания диппредставительства даже образовалась пробка. Как пошутили сами присутствующие, если у интеграции столько сторонников, значит, все проблемы до нового года будут сняты.



