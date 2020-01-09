ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В посольстве Украины в Минске и в консульстве Украины в Бресте открыли книги соболезнований

Цветы и свечи в память о жертвах авиакатастрофы оставляют в аэропорту Борисполь, а также у входа в посольство Украины в Минске. У здания диппредставительства приспущен флаг. Открыта книга скорби.

Выразить соболезнования украинцам можно также в консульстве Украины в Бресте.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все