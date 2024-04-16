В постоянных комиссиях Палаты представителей идет работа над 19 законопроектами

В парламентском портфеле в работе находятся 19 законопроектов. 10 из них уже прошли все необходимые процедуры согласования и готовы к рассмотрению, остальные будут рассмотрены до конца первой сессии. Об этом рассказал вице-спикер депутатского корпуса Вадим Ипатов 16 апреля на заседании совета Палаты представителей.

Один из важных вопросов, которые предстоит рассмотреть парламентариям, - проект закона о приостановлении участия Беларуси в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. В повестку сессии включили законопроекты социальной сферы по вопросам занятости населения и защиты семей, воспитывающих детей.

Мы рассмотрим законопроекты, которые регулируют вопросы взаимоотношений правительства Беларуси и правительства Экваториальной Гвинеи, например, по двойному налогообложению, по защите инвестиций. Кроме того, мы рассмотрим законопроект, который регулирует соглашения правительств Беларуси и ОАЭ по вопросам борьбы с терроризмом. Вадим Ипатов, зампредседателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Также совет Палаты представителей принял заявление в связи с Международным днем памятников и исторических мест. Парламентарии призывают государства соблюдать свои международные обязательства и прекратить уничтожать памятники, посвященные героизму советского народа.

"Всему миру известны наши мемориальные комплексы: "Брестская крепость-герой", "Курган Славы". Мы не только бережно сохраняем эти памятники, но и возводим новые объекты. И напротив, мы видим, как в ряде европейских стран уничтожаются, оскверняются памятники, переименовываются улицы. Мы с этим категорически не согласны, решительно осуждаем такую политику", - сказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.