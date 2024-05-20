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В правительстве прошло первое заседание Госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании 2024 года
Вступительная компания 2024 года стартовала уже в февраля с университетских олимпиад, после в марте прошли и республиканские школьные. Победители могут стать студентами вузов автоматически, без экзаменов. Для всех остальных впереди самая горячая пора.
27 мая пройдет централизованный экзамен по одному из профильных учебных предметов, а 30 мая по русскому или белорусскому языку. Планируется, что их будут сдавать почти 56 тыс. выпускников школ.
Одновременно стартует и централизованное тестирование. 27 и 30 мая, а также 3 и 6 июня. Резервные дни - 19, 21 и 23 июня. В этом году на ЦТ зарегистрировались почти 55 тыс. абитуриентов. Наиболее востребованные предметы - английский, физика и математика.
с 27 июня по 12 июля пройдет прием целевиков в учебных заведениях Беларуси. В этом году их ожидается больше, чем в прошлом.
Об этом рассказали сегодня в правительстве. Там прошло первое заседание Госкомиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании 2024 года. Главной ее целью вице-премьер Петришенко назвал отбор самых мотивированных и подготовленных абитуриентов не только с точки зрения знаний, но и активистов в общественной жизни, чтобы они могли реализовать свое право для получения высшего образования в нашей стране.
У нас подготовлены и оборудованы 44 пункта для ЦЭ и 40 пунктов для ЦТ. Распределены и назначены соответствующие председатели комиссии во все высшие учебные заведения. Важно, чтобы ребята использовали только полученные знания, не пытались пользоваться не только мобильными телефонами, но и другими подручными средствами, не волновались. Комиссия настроена на то, чтобы создать максимально комфортные условия для того, чтобы ребята показали все полученные знания в школе.
Всего в вузы Беларуси планируют в этом году принять 50,6 тыс. выпускников. Из них 31,2 тыс. на бюджет и 19,4 на платное обучение. 39 тыс. абитуриентов ждут в колледжах Беларуси.
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