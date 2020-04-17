В православном календаре - Великая пятница

Самая строгая - Великая - пятница сегодня у православных. По Библии, именно в этот день был распят Иисус Христос. Верующим рекомендуют воздержаться от домашней уборки, развлечений и принятия пищи. В храмах в Великую Пятницу литургии не проводят, но обязательны утрени и вечерни с выносом Плащаницы и чином ее погребения.



Такие службы пройдут сегодня и в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска. Священнослужители призывают присоединиться к молитвам в прямом эфире. Телеканал "Беларусь 3" будет вести трансляцию служб в реальном времени в 14 и 19 часов.



Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня увидим в прямом эфире на "НТВ-Беларусь" завтра. Трансляция из Иерусалима начнется в 13:00.



Наши коллеги - телеканал СТВ - покажут пасхальное богослужение из Свято-Успенского монастыря в Жировичах. Начало в 23:30. Главное богослужение на Светлое Христово Воскресение по традиции на "Беларусь 1" и "Беларусь 24" состоится ближе к полуночи.



