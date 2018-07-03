В праздничной колонне зрители увидят уникальную белорусскую разработку "Гроза-С"

Центральным событием Дня Независимости, безусловно, станет парад. В праздничной колонне зрители увидят и уникальную белорусскую разработку "Гроза-С". Беспомощным перед ней становится любой беспилотник.

Самоходный комплекс радиоэлектронной борьбы предназначен и для защиты от дронов. Наша станция уже обошла конкурентов, подтвердив высокий статус белорусской разработки.

Расклад сил на поле боя зависит от техники и вооружения. От Великой Отечественной войны до современности можно проследить, как менялись центры силы. Атаки с воздуха в 1943-м поднимали истребители.

Беларусь выходит в лидеры на рынке средств радиоэлектронной борьбы

В те дни солдаты и не думали, что через 60 лет угрозу с неба доставить сможет еле заметный беспилотный летательный аппарат.

Одним из ключевых моментов современного вооруженного противоборства стала радиоэлектронная борьба. Ее возможности полностью меняют расклад сил на поле боя. В результате самое современное оружие превращается в бесполезную груду металлолома.

Перед белорусскими разработчиками стояла непростая задача – создать станцию, которая могла бы не просто рассмотреть дрон-разведчик и обмануть его каналы связи и навигации, но и посадить нарушителя на землю. С задачей справился молодой коллектив.

Так появилась "Гроза-С", которая вызвала бурный интерес у иностранных военных. Ее уже испытали в разных странах, где она рассмотрела весь частотный диапазон беспилотников. На международных выставках белорусская "Гроза" с легкостью обошла маститых конкурентов.

Комплекс создан как в военном, - с броней, на гусеницах, так и в «лайт»-варианте для других силовиков. И это надежный защитник неба на массовых мероприятиях, а также стратегических объектов. Например, той же АЭС.

Инновации дают белорусской "Грозе" преимущества. Миниатюрный беспилотник, который трудно сбить даже снайперу, наша станция с легкостью обнаружит, обманет навигацию и при необходимости уведет с маршрута, перехватив управление. А значит – не позволит выполнить миссию.