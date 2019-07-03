В праздничной студии к нам присоединился посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев

И пока мы смотрели сюжет об истории парадов, к нам в праздничной студии уже присоединился посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

С главным нашим общим праздником - с Днем Независимости и 75-летием освобождения Беларуси. И первый же вопрос: как Вам сегодняшняя атмосфера? Вы впервые 3 Июля встречаете в Минске? (видео).