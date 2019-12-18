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В праздничные дни будет изменен график работы пригородного и городского транспорта

Для удобства передвижения по Минску будет изменен график работы пригородного и городского транспорта. В выходные и праздничные дни также поменяется расписание метро. В новогоднюю ночь станции закроют в 4:15 утра. Начнет работу метрополитен в половине 6-го.

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