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В праздник Победы от людей разных поколений звучат слова благодарности освободителям

На площади сегодня присутствовали все поколения, у каждого своя память, свои истории и своя победа. И каждый шел выразить слова благодарности освободителям. И вновь прочувствовать, как бесстрашие героев Великой Отечественной сегодня вселяет в нас единство и силу перед любыми вызовами (видео).


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