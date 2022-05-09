В праздник Победы от людей разных поколений звучат слова благодарности освободителям

На площади сегодня присутствовали все поколения, у каждого своя память, свои истории и своя победа. И каждый шел выразить слова благодарности освободителям. И вновь прочувствовать, как бесстрашие героев Великой Отечественной сегодня вселяет в нас единство и силу перед любыми вызовами (видео).