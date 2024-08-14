В преддверии учебного года сотрудники ГАИ напоминают школьникам правила безопасности на дороге

ГАИ особое внимание уделяет правовому воспитанию детей в области безопасности дорожного движения. В ходе проведения данной акции детям напомнят о правилах передвижения на средствах персональной мобильности, о безопасном передвижении через проезжую часть и правилах поведения в дворовой территории.

Владимир Власенко, замначальника ОГАИ Московского РУВД г. Минска