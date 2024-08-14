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В преддверии учебного года сотрудники ГАИ напоминают школьникам правила безопасности на дороге

Перед началом учебного года инспекторы ГАИ напоминают школьникам правила безопасности. Проводят квесты и викторины, также в игровой форме рассказывают про вело- и мотодевайсы. Особое внимание уделяют маршруту от дома до школы.

ГАИ особое внимание уделяет правовому воспитанию детей в области безопасности дорожного движения. В ходе проведения данной акции детям напомнят о правилах передвижения на средствах персональной мобильности, о безопасном передвижении через проезжую часть и правилах поведения в дворовой территории.
Владимир Власенко, замначальника ОГАИ Московского РУВД г. Минска

Особое внимание ГАИ уделяет открытым урокам со школьниками и родителями. Инспекторы напоминают, что юные пешеходы должны быть обозначены фликерами, знать правила поведения на дороге.

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