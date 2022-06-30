В преддверии 3 Июля во Дворце Независимости вручены государственные награды

По доброй традиции в преддверии 3 Июля проходит большое количество торжеств, приуроченных именно к этой важной и значимой дате. Среди событий и вручение государственных наград. В эти предпраздничные дни у нашего Президента приятная миссия - чествовать тех, кто укрепляет Беларусь. Как отметит Александр Лукашенко, все мы разные, но только вместе, плечом к плечу все сможем и все победим. У каждого награжденного своя история профессионального успеха, но именно из этих достижений и побед складывается наш общий результат.

Звание и статус самого народного сегодня можно было бы смело присваивать Дворцу Независимости. Ведь сюда, как говорится, не зарастает народная тропа. Еженедельно делегации нон-стоп.

Сегодня двери настежь по случаю приближающегося государственного праздника для тех, кто работает, конечно, не ради наград. Хотя такой знак внимания совсем не лишний. Не лишне и пройтись по "коридорам власти", проникнуться атмосферой. Здешняя аура по душе композитору Олейнику. События последнего времени заставляют думать не только об искусстве (оно, как оказалось, не вне политики), но и о судьбе страны.

Безмерно рад, что удается сдерживать натиск Президенту, силовикам. Для меня патриотизм - это работа на благо родины, для меня это ценнее всего.

Накануне Дня Независимости чествовали заслуженных людей страны

Какие бы гибридные атаки и санкции не шли в ход, стояли и стоим как Брестская крепость. Это неоднократно можно было слышать от нашего Президента. Есть на кого равняться - на поколение победителей! В далеком 1944 освобождение Минска стало не просто историческим событием, но и свидетельством того, что ценой, увы, огромных потерь, но мы смогли остаться непокоренными.

Тем, кто родился и вырос в мирное время, наверное, сложно осознать значение таких простых слов, как "мы победили, мы будем жить", а они-то понимали. Каждый год 3 Июля мы подчеркиваем: независимость - величайшее достояние любого народа, в том числе и белорусского. И мы будем ее беречь, будем за нее бороться так, как это делали наши героические предки. Другого нам просто не дано. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Глава государства отметил, что на людях, подобных тем, что собрались во Дворце Независимости, талантливых, трудолюбивых, обладающих огромной работоспособностью, и держится Беларусь - сильная, красивая, независимая. "Вклад каждого в ее процветание важен и весом".

А. Лукашенко удостоил Н. Чергинца звания народного писателя

Все держится на людях. Таких, как в этом зале - неравнодушных профессионалах. Все присутствующие достойны внимания и теплых слов. За работу и активную гражданскую позицию Президент благодарит отныне уже народного писателя Беларуси Николая Чергинца. Его захватывающие произведения переведены на полтора десятка языков, вдохновили на кино и спектакли. О героях нашего времени тоже ведь есть что сказать.





Мне всего лишь 85 в этом году, а я хотел бы Вас пригласить на свое столетие, чтобы доказать, что я могу еще работать. От личной инициативы, любви к стране сейчас зависит очень многое. Нам надо объединиться, все наши силы направить, чтобы отстоять независимость нашего государства. Я вижу обязанности писателей в том, чтобы приложить все усилия в первую очередь для воспитания подрастающего поколения. Мало оставить ребенку отчество, ему надо оставить еще и отечество. Николай Чергинец, народный писатель Беларуси

Чергинец как представитель военного поколения, к тому же прошедший Афганистан, знает, о чем говорит. Отстаивать безопасность – сложная работа. Поэтому и тех, кто в погонах, обязательно удостоят высоких наград. Тех, кто день и ночь на защите страны и рубежей.

Президент: В Вооруженных силах важен каждый солдат, сержант, прапорщик, офицер и генерал

"Вы сейчас в прямом смысле слова на передовой, на страже мира и спокойствия, - обратился к ним Александр Лукашенко. - Не менее важную функцию выполняют представители иных родов войск: те, кто бережет наше небо, обеспечивает связь, отвечает за технику и многие другие".

"В Вооруженных Силах важен каждый солдат, сержант, прапорщик, офицер и генерал. Южнее Беларуси, к сожалению, неспокойно. На западе и севере нашей Беларуси наращивается группировка войск НАТО, - заявил белорусский лидер. - Нам во что бы то ни стало необходимо защитить свою страну и свой народ".

Актуальны вопросы безопасности, видите, что творится в мире. Мы как люди военные, Вооруженные силы ежесуточно выполняем все поставленные задачи Главнокомандующего и министра обороны, чтобы над нашей страной было мирное небо. Сделаем все, чтобы так и было, чтобы мир и труд наших людей были защищены.

Госнаград удостоены аграрии

Почти военная дисциплина и порядок - без этого не жди результата в АПК. О слагаемых успеха - глава сельхозкооператива имени Кремко.

Во главе его долгое время работал отец - сегодня дело жизни продолжает средний сын. Радует, что работу почти тысячного коллектива заметили. В голодные игры играть не собираемся - говорит потомственный аграрий. Выращиваем все, что можем, занимаемся садом, модернизировали соковый цех, загрузили мясокомбинат. Труд на земле тяжелый, редко бывает, чтобы с 8 до 17. Но все усилия точно не зря.

Я начинал работать в 1993 году и видел, что не было технической возможности, тогда был излом, переломный момент, когда Советский Союз распался. В Беларуси тогда тоже была стагнация, был вопрос, чем убирать – восстанвливали. Благодаря этому мы живем сегодня и будем жить. Урожай стоит хороший, не стыдно пригласить Президента - Александра Лукашенко ждут в любое время. Сейчас архиважно, чтобы каждый на своем месте выкладывался на сто процентов! Так и стараются аграрии. Так что, орден Отечества сразу двум руководителям сельхозпредприятий из Гродненской области. Сергей Кремко, глава производственного кооператива им. В. И. Кремко

А. Лукашенко: Наши аграрии не подведут

Я уже напоминал: в нынешних реалиях зерно - это новое золото или нефть. Спрос на продовольствие в мире сегодня колоссальный. Я убежден, наши аграрии не подведут.

В июне часты зарницы - жди хороший урожай. Есть такое поверье. Но аграрии уповают прежде всего на технологии. Нона Жуковец из Бобруйска тоже вроде не суеверная, но пару месяцев назад на экскурсии сделала фото в зале Госнаград. Говорят: если запечатлеть себя здесь, верный знак - вернешься за званием или медалью. И вот она отныне заслуженный тренер. Вот и не верь теперь в народные приметы!

Много моих учеников стояли на высших ступенях и играли гимн нашей стран на международных стартах. Уже не буду скромничать, скажу, в моей копилке больше 100 медалей - юношеских, детских и взрослых.

Президент: Только вместе нам по силам написать новые яркие страницы современной истории страны

Отмечены заслуги спортсменов и тренеров, врачей и педагогов, прокурорских работников и судей - всех тех, кто работает на общий результат. Для каждого Александр Лукашенко найдет нужные слова.

Все мы разные. Но только вместе, только плечом к плечу нам по силам написать новые яркие страницы современной истории нашей беззаветно любимой страны. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Символический бокал шампанского в честь награжденных. Заслуженное признание вдохновляет и греет душу. Сила воли, упорство и желание быть на высоте творят чудеса. Каким бы сложным и тернистым ни был профессиональный путь, важно понимать, что тебя ценят!

Самое главное - упорство, труд, настойчивость, вера в себя: можем быть лучшими из лучших. Геннадий Вишняков, старший тренер команды Беларуси по плаванию РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта

Независимость - это самое главное, что может быть у любого государства, мы все должны положить все силы на то, чтобы ее сохранить. Андрей Кураков, начальник инженерных войск ВС, начальник управления инженерных войск Генштаба ВС Беларуси