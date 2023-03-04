В преддверии 8 Марта мошенники запустили новую схему обмана

Как сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома, за несколько недель жертвами подобного вида мошенничества стали более 20 белорусов. Правоохранители не советуют доверять площадкам в интернете, которые работают по предоплате. А также рекомендуют по возможности проверять данные онлайн-магазина и его репутацию.