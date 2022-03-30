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В преддверии Дня единения народов Беларуси и России обсудили вопросы дальнейшего развития двух стран

Находясь сегодня под беспрецедентным давлением извне, Беларусь и Россия вновь демонстрируют пример сплоченности и решительности в преодолении любых трудностей. И когда международное сообщество переживает сложное время конфликтов и кризисов, наше единство имеет особую ценность. О приоритетах взаимодействия, которые диктуют сегодняшние реалии, говорили эксперты во время круглого стола в Доме радио. У микрофона депутаты, общественные деятели, представители посольства России в Беларуси и журналисты. В преддверии Дня единения народов Беларуси и России гости обсуждали вопросы дальнейшего развития двух стран, а также регионального взаимодействия в союзной интеграции. Говорили в том числе и о совместных проектах белорусской и российской молодежи.

В эти сложные, в эти даже в чем-то драматические времена, когда так называемый коллективный Запад просто пошел экономической войной, вводя грабительские санкции, попирая все нормы международного права, мы, белорусы и россияне, плечом к плечу отстаиваем суверенитет и независимость своих государств. Нам давно пора выстроить единое экономическое пространство, проводя единую промышленную, аграрную политику, нам сегодня есть чем гордиться. Это научная база, интеллектуальный потенциал.
Лилия Ананич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Молодежь, конечно же, не отстает от интеграционных процессов, и не только на уровне федеральном и республиканском наше общественное объединение дружит, у нас подписано порядка 11 региональных соглашений с регионами Российской Федерации. В День единения народов России и Беларуси у нас появится новый партнер - мы подпишем соглашение с "Молодой гвардией Единой России". Там мы тоже видим различный спектр взаимодействия. Конечно, в основу нашего соглашения ложится сохранение исторической памяти.
Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ

Послушать, о чем говорили эксперты, можно будет в эфире Первого национального канала Белорусского радио. Полная версия программы "Актуальный микрофон" выйдет в эфир пятницу, 1 апреля, в 12:05. В это же время будет и видеотрансляция на YouTube-канале радио.

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