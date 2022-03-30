В преддверии Дня единения народов Беларуси и России обсудили вопросы дальнейшего развития двух стран

Молодежь, конечно же, не отстает от интеграционных процессов, и не только на уровне федеральном и республиканском наше общественное объединение дружит, у нас подписано порядка 11 региональных соглашений с регионами Российской Федерации. В День единения народов России и Беларуси у нас появится новый партнер - мы подпишем соглашение с "Молодой гвардией Единой России". Там мы тоже видим различный спектр взаимодействия. Конечно, в основу нашего соглашения ложится сохранение исторической памяти.

Александра Гончарова, секретарь ЦК БРСМ