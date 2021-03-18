В преддверии Дня Хатынской трагедии в Беларуси проходит патриотическая акция "Память"

Построить крепкий фундамент стабильного и процветающего государства возможно, только усвоив уроки прошлого. Мы помним цену мира и спокойствия. Белорусов пытались лишить земли, собственного имени и даже права на жизнь. Страшная судьба постигла 9 тысяч белорусских сел и деревень. И это забыть невозможно. Эта боль не утихает.



В Беларуси в преддверии Дня Хатынской трагедии во всех уголках страны проходит патриотическая акция "Память". Гибель жителей Хатыни - только один из тысячи фактов целенаправленной политики геноцида фашистов по отношению к народу Беларуси. В память обо всех погибших к памятникам и обелискам несут цветы и зажигают свечи. Мы помним!



Азарцы - обычная белорусская деревушка на 17 дворов. Такой она была до августа 1943 года. Сегодня на карте Докшицкого района ее нет. Деревню постигла трагическая судьба Хатыни. В годы Великой Отечественной в этих местах развернулось ожесточенное партизанское движение. Фашисты мстили, убивая детей и стариков.





В годы войны в Докшицком районе погиб каждый третий житель

В Докшицком районе каратели уничтожили более сотни населенных пунктов. Три деревни (среди них и Азарцы) после войны так и не возродилась. В районе погиб каждый третий мирный житель.

Сегодня у памятника сожженной деревне патриоты. Минута молчания, лампады, живые цветы. Построенный более сорока лет назад монумент прошлым летом реставрировали. Руководил работами художник Сергей Лубочко. Для него тема войны святая.

Поименно вспомнить каждого. 27 жителей деревни Азарцы фашисты убили, четверых живьем бросили в огонь. Для школьников Парафьяновской средней школы акция "Память" - лучший урок патриотизма и мужества.

Федор Панков до сих пор живет в деревне Красница. В июле 1942-го ее забрал огонь войны. За помощь партизанам фашисты сожгли всю деревню. Не пощадили ни стариков, ни детей.

Федор Панков, житель д. Красница Быховского района:

"Объявили людям типа собрание. Потом заводили в дома, поджигали. Кругом стояли. Говорят, что это были не так немцы, как полицаи. Тогда рожь была, так прятали - толкали детей в жито. Полицейские находили и расстреливали прямо на месте. Всегда сюда приходят люди со слезами на глазах. Это останется в памяти на века".

Сегодня у братской могилы в Краснице многолюдно. Патриоты привели мемориал в порядок, возложили цветы. И еще раз вспомнили, как хрупок мир.

Ольга Кислякова, учитель Смолицкого детского сада - средней школы:

"Мы - единая нация и мы должны помнить тот подвиг наших дедов и прадедов, который они совершили во имя того, чтобы мы сегодня жили мирно, чтобы над нами светило мирное солнышко, ясное небо".

Роман Голынский, историк:

"Агрессором выступал Третий рейх, а не Советский Союз. И эти люди пришли сюда с оружием в руках. И для чего обелять врага - тех людей, которые уничтожали наших дедов, прадедов, мирное население? Мирные жители вставали с оружием в руках против оккупантов. Это показатель того, что только будучи вместе Беларусь будет существовать".



Страшные моменты войны сегодня вспомнили у монумента в агрогородке Доры. Мемориал "Вдовы. Погибших ждут вечно" установлен на фундаменте старой церкви, в которой в июле 1943 года заживо были сожжены 257 местных жителей, 36 из которых - дети. Спастись удалось лишь троим.

Игорь Шакун, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

"Таких объектов у нас 4 на территории Воложинского района. Мы следим за благоустройством и наводим порядок в таких местах. Данный объект закреплен за школой, и, конечно же, школьники постоянно приходят сюда, наводят порядок, и это имеет большое влияние на историко-патриотическое воспитание детей".

Монумент в Дорах открыли в начале семидесятых

Изначально скульптуры были выполнены из дерева. В начале 90-х их отлили из металла. Оригинал - один из экспонатов Музея Великой Отечественной войны в Минске. У подножия памятника и сегодня живые цветы.

Тамара Красовская, председатель Минской областной организации Белорусского союза женщин:

"Мы - женское движение - будем говорить и будем нести вот этот символ о том, что мы должны сохранить память о тех людях, о невинных людях, которые погибли в страшной трагедии. Это говорит о том, что не дай бог нам повторить ошибки событий тех лет, не дай бог, чтобы была война. Мы хотим жить в мире, согласии и единстве".