В преддверии Дня медработника чествовали лучших медиков Минской области

Медработников центрального региона чествовали 12 июня в Минске за верность профессии и заботу о здоровье. Торжественную церемонию принимал Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Праздничное мероприятие объединило 120 сотрудников отрасли. Все они представляют организации здравоохранения Минской области. Слова благодарности звучали накануне Дня медицинского работника.

Центральный регион - это 700 учреждений здравоохранения, в которых работают почти 5,5 тыс. врачей и 15 тыс. медработников среднего специального образования. Большое внимание уделяется модернизации учреждений здравоохранения, обновляется оборудование больниц и поликлиник, а также автопарк.