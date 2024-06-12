3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В преддверии Дня медработника чествовали лучших медиков Минской области
Медработников центрального региона чествовали 12 июня в Минске за верность профессии и заботу о здоровье. Торжественную церемонию принимал Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Праздничное мероприятие объединило 120 сотрудников отрасли. Все они представляют организации здравоохранения Минской области. Слова благодарности звучали накануне Дня медицинского работника.
Центральный регион - это 700 учреждений здравоохранения, в которых работают почти 5,5 тыс. врачей и 15 тыс. медработников среднего специального образования. Большое внимание уделяется модернизации учреждений здравоохранения, обновляется оборудование больниц и поликлиник, а также автопарк.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов