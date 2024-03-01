В преддверии Дня милиции состоялось торжественное собрание во Дворце Республики

Это дань памяти тем коллегам, которые погибли при исполнении служебных обязанностей в разные годы, когда необходимо было сделать выбор между жизнью и смертью для того, чтобы защитить других людей. Сотрудники милиции приняли свое решение и отдали жизнь, чтобы мы с вами сегодня жили спокойно, ходили по улицам и не боялись.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси