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В преддверии Дня милиции состоялось торжественное собрание во Дворце Республики
Почтить память тех, кто отдал жизнь на боевом посту. Торжественный ритуал - многолетняя традиция в преддверии Дня милиции. Руководство МВД, милиционеры, ветераны, родные и близкие возложили венки и цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Именно на примере героев воспитывают молодое поколение. И все 107 лет главная цель у белорусской милиции - безопасность на улицах наших городов.
Это дань памяти тем коллегам, которые погибли при исполнении служебных обязанностей в разные годы, когда необходимо было сделать выбор между жизнью и смертью для того, чтобы защитить других людей. Сотрудники милиции приняли свое решение и отдали жизнь, чтобы мы с вами сегодня жили спокойно, ходили по улицам и не боялись.
Мероприятия, приуроченные ко Дню белорусской милиции, продолжились во Дворце Республики. Здесь состоялся торжественный ритуал вручения наград и погон. А после прошло торжественное собрание. Под фанфары в исполнении оркестра военнослужащие роты почетного караула на сцену вынесли флаги Республики Беларусь и МВД.
С приветственным словом выступил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, который зачитал поздравление от имени главы государства, отметив, что из профессионального праздника стражей порядка День белорусской милиции стал праздником всех жителей страны. Ведь люди доверяют правоохранителям, ценят их труд по обеспечению безопасности и правопорядка, знают, что каждый человек в погонах - патриот, обладающий лучшими человеческими качествами.
Итоги говорят сами за себя, 2023 год прошел в мире и спокойствии. Это главная задача, которая сегодня стоит, в том числе и перед МВД:- обеспечение правопорядка, спокойствия на улицах наших городов. За это время ситуация ни на секунду не оставалась без контроля нашей милиции.
Кульминацией официальных торжеств ко Дню милиции стал большой концерт, посвященный службе, любви к Родине и рядовым будням сотрудников органов внутренних дел.
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