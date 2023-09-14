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В преддверии Дня народного единства открыли обновленную поликлинику в Витебске
Обновленную поликлинику получили в подарок в преддверии Дня народного единства жители Витебска. В трехэтажном здании заменили окна, инженерные сети, провели ремонт кабинетов. В распоряжении медиков - современное оборудование, для удобства - просторная парковка. К открытию благоустроили территорию. До ремонта отделения находились по разным адресам. Теперь необходимую помощь пациенты будут получать в современном медицинском центре.
Появилось новое медицинское оборудование, которое позволит нам проводить более высоко технологические операции, малоинвазивные операции, операции на сосудах. Штат укомплектован врачами-хирургами, врач травматолог, врачи узких хирургических специальностей.
Объединение коллектива позволит обеспечить работу врачей-специалистов в две смены. Как врачей общей практики, так и врачей специалистов. Новый рентген-аппарат на три рабочих места. Отделение дневного пребывания. Все, что необходимо для оказания помощи в амбулаторных условиях, все имеется.
Поможет повысить очень сильно качество оказания медицинской помощи. Здесь в смену около 300 приемов можно осуществлять. Здесь современное оборудование. Повысит комфортность для наших врачей, а это, конечно же, скажется на качестве оказываемых услуг.
Для удобства, внедрили "Заботливую поликлинику". Так, пациенты смогут получать талоны онлайн, а врачи - выписывать электронные рецепты.
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