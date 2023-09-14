В преддверии Дня народного единства открыли обновленную поликлинику в Витебске

Объединение коллектива позволит обеспечить работу врачей-специалистов в две смены. Как врачей общей практики, так и врачей специалистов. Новый рентген-аппарат на три рабочих места. Отделение дневного пребывания. Все, что необходимо для оказания помощи в амбулаторных условиях, все имеется.

Инна Ильющенко, заместитель главврача Витебской городской центральной поликлиники