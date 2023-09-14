ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В преддверии Дня народного единства открыли обновленную поликлинику в Витебске

Обновленную поликлинику получили в подарок в преддверии Дня народного единства жители Витебска. В трехэтажном здании заменили окна, инженерные сети, провели ремонт кабинетов. В распоряжении медиков - современное оборудование, для удобства - просторная парковка. К открытию благоустроили территорию. До ремонта отделения находились по разным адресам. Теперь необходимую помощь пациенты будут получать в современном медицинском центре.

Появилось новое медицинское оборудование, которое позволит нам проводить более высоко технологические операции, малоинвазивные операции, операции на сосудах. Штат укомплектован врачами-хирургами, врач травматолог, врачи узких хирургических специальностей.
Антон Каплич, заведующий хирургическим отделением поликлиники № 5 г. Витебска
Объединение коллектива позволит обеспечить работу врачей-специалистов в две смены. Как врачей общей практики, так и врачей специалистов. Новый рентген-аппарат на три рабочих места. Отделение дневного пребывания. Все, что необходимо для оказания помощи в амбулаторных условиях, все имеется.
Инна Ильющенко, заместитель главврача Витебской городской центральной поликлиники
Поможет повысить очень сильно качество оказания медицинской помощи. Здесь в смену около 300 приемов можно осуществлять. Здесь современное оборудование. Повысит комфортность для наших врачей, а это, конечно же, скажется на качестве оказываемых услуг.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома

Для удобства, внедрили "Заботливую поликлинику". Так, пациенты смогут получать талоны онлайн, а врачи - выписывать электронные рецепты.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все