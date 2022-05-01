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В преддверии Дня Победы и в Год исторической памяти премьера проекта Агентства теленовостей "Геноцид. Дело №"
Десятки тысяч опрошенных, сотни ранее неизвестных мест захоронений, детальная работа с архивами по всей стране и за рубежом. Год назад Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Возможность защитить все основные символы, связанные с Великой Победой, - настоящая суть независимости сегодня.
Сохранить для потомков понимание героизма поколений победителей - значит сохранить национальный код. В преддверии Дня Победы и в Год исторической памяти премьера проекта Агентства теленовостей "Геноцид. Дело №". Мы расскажем всю правду об издевательствах и уничтожении нашей нации на основе реальных показаний свидетелей того времени.
О ранее закрытой информации о войне и преступлениях нацистов, сломанных судьбах того поколения - смотрите в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" с 2 по 8 мая
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