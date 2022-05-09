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В преддверии Дня Победы в Беларуси был дан старт акции "Зажги огонь в своем сердце"

Память о подвиге предков неугасаема. В преддверии Дня Победы страну охватила акция "Зажги огонь в своем сердце".

В Могилеве память жертв Великой Отечественной почтили минутой молчания у Вечного огня мемориального комплекса по проспекту Шмидта.

Здесь в годы войны находился лагерь смерти, в котором, по разным данным, погибли свыше 40 тысяч военнопленных.

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