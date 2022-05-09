В преддверии Дня Победы в Беларуси был дан старт акции "Зажги огонь в своем сердце"

Память о подвиге предков неугасаема. В преддверии Дня Победы страну охватила акция "Зажги огонь в своем сердце".

В Могилеве память жертв Великой Отечественной почтили минутой молчания у Вечного огня мемориального комплекса по проспекту Шмидта.