В преддверии Дня пограничника байкеры из Беларуси и России посетили пограничную заставу "Усово" в Гродно

День пограничника - отличный повод собраться вместе. Так решили участники клуба Iron Birds Chapter мотодвижения Harley Owners Group. Несколько десятков байкеров проследовали из Минска в Гродно, чтобы отдать дань памяти защитникам рубежей. Мотопробег получился интернациональным. Некоторые поклонники Harley прибыли из Санкт-Петербурга и Москвы.

Байкеров сопровождала съемочная группа Агентства теленовостей. Кристина Камыш продолжит.

Участники клуба Iron Birds Chapter мотодвижения Harley Owners Group посетили пограничную заставу "Усово"

Субботнее утро у этих людей началось рано. О том, что движение "ХОГ" снова в Минске, сообщил особый звук двигателя легендарного мотоцикла.

Сообщество Harley Owners Group объединяет тех, для кого стилем жизни стали мотоцикл, путешествия и романтика бесконечной дороги.

В путь готовились отправиться более 60-ти байкеров клуба Iron Birds Chapter поодиночке, с дамами, но обязательно в самом брутальном обмундировании.

Кто-то из них уже преодолел 800 километров, ведь прибыл из Санкт-Петербурга. Кто-то следовал по маршруту Москва - Минск. Соответственно 720 километров в активе. Но все это для того, чтобы вместе, единой колонной отправиться в Гродно. Поехали!

Этот город на карте Синеокой неслучайно был выбран пунктом назначения. Ведь именно под Гродно находится уникальное подразделение границы. Застава "Усово" осталась на том же самом месте, что и до начала Великой Отечественной войны. И в преддверии Дня пограничника байкеры финишировали именно здесь.

Вначале участники мотопробега возложили цветы к братской могиле пограничников, отдавших свои жизни за наше мирное небо. На рассвете 22-го июня 1941 года те защитники рубежей приняли свой первый и последний бой. Под командованием Виктора Усова больше 8 часов они сдерживали наступление немецко-фашистских захватчиков. Подробности подвига гостям рассказали в музее заставы.

После байкеры оценили показательное выступление кинологов со служебными собаками. И на память о своем визите участники мотопробега посадили березовую аллею.