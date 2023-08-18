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В преддверии Дня Военно-воздушных сил в Мачулищах прошли торжественные мероприятия
В преддверии Дня Военно-воздушных сил в одном из старейших авиагородков Беларуси - Мачулищах - прошли торжественные мероприятия.
На площади Героев собрались авиационные воинские части, чтобы отметить профессиональный праздник и отдать дань уважения пилотам-предшественникам. Участники митинга возложили цветы к мемориалу, а после военные асы на аэродроме совершили демонстрационные полеты.
Открыли воздушный парад вертолеты Ми-8 и Ми-24. В полетах также приняли участие транспортные самолеты Ан-26 и Ил-76, учебно-тренировочные Л-39 "Альбатрос", учебно-боевые Як-130, штурмовики Су-25. Впервые в ходе демонстрационных полетов был показан Ту-134-А. Он совсем недавно поступил на вооружение отечественных ВВС. А многофункциональный истребитель Су-30СМ показал в небе фигуры высшего пилотажа.
Военные люди как никто другой понимают, что созидание, развитие нашей страны возможно только под мирным небом. И военная авиация находится на сегодняшний день на передовых рубежах. Я могу сказать, что профессионализм наших пилотов доказывает, что мы готовы сдержать любые горячие головы от любых провокаций.
Свое мастерство показали парашютисты. Официальные торжества завершились выступлением бойцов сил спецопераций.
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