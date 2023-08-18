В преддверии Дня Военно-воздушных сил в Мачулищах прошли торжественные мероприятия

Военные люди как никто другой понимают, что созидание, развитие нашей страны возможно только под мирным небом. И военная авиация находится на сегодняшний день на передовых рубежах. Я могу сказать, что профессионализм наших пилотов доказывает, что мы готовы сдержать любые горячие головы от любых провокаций.

Андрей Лукьянович, командующий ВВСивойсками ПВО Вооруженных сил Беларуси