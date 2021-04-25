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В преддверии годовщины аварии на ЧАЭС участники автопробега отправились в Гомельский регион

В эти дни белорусы вспоминают чернобыльскую трагедию. С того страшного момента прошло уже 35 лет.

Автопробег, посвященный годовщине чернобыльской катастрофы

В преддверии годовщины аварии в Гомельский регион отправились участники патриотического автопробега. Накануне они посетили зону отчуждения, где состоялась экскурсия по территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.


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Сегодня участники автопробега побывали с экскурсией на Гомсельмаше, а также посетили дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей. А в эти минуты патриоты Беларуси находятся в Музее старообрядчества и белорусских традиций в Ветке. Колонна преодолеет в общей сложности около полутысячи километров, почти половина из которых - по местам, где после аварии никого не было.

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