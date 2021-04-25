В преддверии годовщины аварии на ЧАЭС участники автопробега отправились в Гомельский регион

Сегодня участники автопробега побывали с экскурсией на Гомсельмаше, а также посетили дворцово-парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей. А в эти минуты патриоты Беларуси находятся в Музее старообрядчества и белорусских традиций в Ветке. Колонна преодолеет в общей сложности около полутысячи километров, почти половина из которых - по местам, где после аварии никого не было.