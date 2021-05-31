В преддверии летних каникул безопасность на дорогах находится под пристальным вниманием ГАИ

Часто мы сталкиваемся с наездами на детей внутридворовой территории, когда дети выбегают из-за стоящих автомашин. Обращаем особое внимание на действия водителей, как в момент движения транспортного средства, так и на предоставление преимущества во время движения пешеходов. Также не забываем о правилах соблюдения стоянки. Потому что когда водители бросают автомобили рядом с пешеходными переходами, порой объясняя это тем, что "мне надо сбегать в магазин", "забрать ребенка", забывают, что из-за этой машины порой происходят серьезные дорожно-транспортные происшествия.

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска