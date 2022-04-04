В преддверии Международного дня здоровья в Беларуси стартовала Неделя здоровья
Провести время с пользой. В преддверии Международного дня здоровья БРСМ дал старт "Неделе здоровья". Открытием стал интернет-челлендж "Народная зарядка". Проект подразумевает занятия спортом на открытых и доступных каждому жителю площадках. Для того, чтобы участвовать, необходимо разместить ролик в своих соцсетях под одноименном хештэгом! И сегодня на базе комплекса "Легкоатлетический манеж" БГУФК поддержали здоровый дух более 80 человек - это актив и финалисты республиканских проектов).
Это хорошо для здоровья. Во-первых, всем нравятся красивые тела, особенно сейчас хорошая погода, солнце, ходить, гулять, бегать - все прекрасно. Когда занимаешься спортом, ты себя лучше чувствуешь намного, больше энергии, когда зарядку с утра делаешь, ты заряжен на весь день.
На протяжении пяти дней тематические мероприятия пройдут во всех регионах страны. Уже завтра состоится республиканский открытый диалог "Жизнь без наркотиков". Дискуссия пройдет в офлайн и онлайн-формате и объединит более 650 юношей и девушек.