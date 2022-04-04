В преддверии Международного дня здоровья в Беларуси стартовала Неделя здоровья

Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Провести время с пользой. В преддверии Международного дня здоровья БРСМ дал старт "Неделе здоровья". Открытием стал интернет-челлендж "Народная зарядка". Проект подразумевает занятия спортом на открытых и доступных каждому жителю площадках. Для того, чтобы участвовать, необходимо разместить ролик в своих соцсетях под одноименном хештэгом! И сегодня на базе комплекса "Легкоатлетический манеж" БГУФК поддержали здоровый дух более 80 человек - это актив и финалисты республиканских проектов).

Это хорошо для здоровья. Во-первых, всем нравятся красивые тела, особенно сейчас хорошая погода, солнце, ходить, гулять, бегать - все прекрасно. Когда занимаешься спортом, ты себя лучше чувствуешь намного, больше энергии, когда зарядку с утра делаешь, ты заряжен на весь день.
Елизавета Филипович, студентка БГУФК

На протяжении пяти дней тематические мероприятия пройдут во всех регионах страны. Уже завтра состоится республиканский открытый диалог "Жизнь без наркотиков". Дискуссия пройдет в офлайн и онлайн-формате и объединит более 650 юношей и девушек.