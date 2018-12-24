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В преддверии Нового года подарок белорусам подготовила торговая сеть "Виталюр"
Накануне она презентовала новый формат обслуживания покупателей. Ритейлер открыл в столичном микрорайоне Юго-Запад магазин, где собрал новые идеи и лучшие решения, которые тестировал в отдельных торговых точках. Увидеть последние ноу-хау в большой торговле отправилась и наша съемочная группа.
Рассказывает Ольга Анищенко.
В уютной, почти домашней атмосфере - а создает ее приглушенная, но акцентированная на продукты подсветка - экскурсию для прессы проводит лично коммерческий директор сети.
А консультант подскажет, на чем остановить свой выбор. Такие помощники есть также в винном и рыбном отделах. К слову, любую охлажденную рыбу здесь почистят и разделают, что называется, за спасибо. По желанию замаринуют мясо, приготовят фарш.
Кстати, все зоны приготовления мясных блюд и десертов открыли покупателю. Такой формат - за стеклом - здесь также пробуют впервые. К тому же «Виталюр» обещает подовый хлеб (можно отрезать любой вес) и настоящую французскую выпечку. Закваска, мука, вода и соль - ничего лишнего!
Но главная фишка магазина - отдельный фудкорт. 100 квадратов, где на месте приготовят пиццу (поваров, к слову, специально обучали в Италии), роллы, шаурму, салаты. В меню также домашняя кухня и десерты. Обещают и классические завтраки. Рядом барная зона: чай, кофе и другие напитки у стойки либо за столиком. Разместиться смогут сразу три десятка человек.
Все то новое, к чему покупатель пока не привык, "Виталюр" обещает активно продвигать. Чтобы магазин был не только местом удобных покупок, но и территорией отдыха, где приятно задержаться.
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