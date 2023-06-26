В преддверии старта II Игр стран СНГ начался пресс-тур для представителей СМИ соседних стран

Этим летом нас ждет еще и большое спортивное событие, которое объединит уже не только Союзное государство, но и все страны Содружества.

До старта II Игр СНГ всего полтора месяца... В преддверии мультиспортивного форума представители СМИ соседних государств начали знакомиться с нашей инфраструктурой. Первые впечатления от главной арены, где состоятся торжественные церемонии открытия и закрытия Игр, - национального стадиона "Динамо". Чему удивлялись те, кого в принципе удивить сложно, расскажет Елена Горельчик.

О нем много говорили и писали. Но видели лишь на бумаге или в зоопарке. Сегодня особенный день. Наших гостей (а это представители не только спортивных СМИ из России, Азербайджана, Кыргызстана и Китая) у входа на стадион "Динамо" встречала Рыся, рысенок по рождению, талисман по призванию.

Рыся - немногословна, не раскрыла ни одного секрета. Хотя секретов-то никаких и нет. Подготовка к Играм стран СНГ даже не на финишной прямой. Активно идет аккредитация, спортсмены готовятся к напряженной, но честной борьбе.

На сегодняшний день подтвердили все 9 стран, которые участвовали и в первых Играх стран СНГ. Дополнительно у нас будут такие страны представлены, как Монголия, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты. 9 стран еще заявились официально, но я думаю, их будет значительно больше. У нас формат открытый. Вот сегодня мы ведем переговоры, потому что мы рассчитывали на одно количество и спортсменов, и представителей, поэтому нам надо определиться и принять решение, кого пригласить, а кому, может быть, и отказать. Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси

Жаркая погода требует обильный полив. Натуральная свежая трава газона стадиона у наших гостей вызвала удивление. Как говорится, лучше один раз потрогать, чем сто раз услышать.

Во-первых, впечатляет, что здесь естественный газон, потому что это сложно и очень дорого содержать. Сейчас предпочтение отдается искусственному, потому что это гораздо проще. Екатерина Токомбаева, корреспондент (Кыргызстан)

Сочетание истории и модерна, современности - это действительно очень впечатляет. Кажется, стоит поучиться многим регионам, потому что у нас многие регионы избавляются от старины в погоне за ультрасовременным эффектом, но мне кажется этот вариант самый оптимальный. Лариса Шепелева, журналист (Россия)

А вот взобраться на искусственную скалу на местном скалодроме, пусть и с надежной страховкой, решился не каждый. Скалолазание отсутствует в программе II Игр стран СНГ, зато присутствует пулевая стрельба. Современный тир с несколькими залами расположен в одном комплексе со скалодромом. Все на территории "Динамо". Спортивный объект как нельзя лучше отражает главный принцип - от массовых занятий физическими упражнениями к спорту высших достижений.

Эти соревнования будут давать стимул юным, молодым талантам. Им все равно надо соревноваться, надо показывать свой класс, а такие соревнования, как Игры Содружества СНГ будут только в плюс. Борис Ярков, фотокорреспондент (Россия)

В целом II Игры стран СНГ - это прежде всего мультиспортивный форум.

И на одном спорте его история не закончится. Для болельщиков уже проработаны несколько десятков интереснейших туристических маршрутов.

Беларусь в первую очередь - это открытая и миролюбивая страна, где созданы комфортные и безопасные условия для всех без исключения.

Мы хотим сделать и сделаем это, без всяких сомнений, праздник спорта. Люди будут соревноваться, выяснять отношения на спортивных аренах. В этой связи подарим праздник, не омраченный визами и различными препятствиями движения. Гостей всех ждем, это еще раз подтверждает наше гостеприимство. У Игр СНГ есть большие перспективы. Мы видим у нас II Игры всего лишь, а отклик уже большой, из года в год растет и будет набирать свой престиж. Это, несомненно, потому что СНГ занимает половину континента. Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси

Действительно можно на каждом углу столицы увидеть спортивные площадки. Это говорит о том, какой интерес проявляется к спорту. Беларусь передает эстафету проведения Игр СНГ Азербайджану именно по этой причине, Минску есть чем поделиться с Азербайджаном, Баку. Шамистан Мамедов, корреспондент (Азербайджан)

А это еще один национальный бренд Беларуси: БелАЗ -предприятие по производству карьерной техники. Размеры действительно впечатляют, впрочем как и сама территория завода - около ста футбольных полей. Здесь передвигаются исключительно на электробусах. Знакомство наших гостей с Беларусью продолжается.