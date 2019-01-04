Желание и ответственный подход к делу, пожалуй, залог успеха в любом социально значимом деле. Этот принцип работает и в сфере трудоустройства. Почти 5 миллионов занятых в экономике белорусов - таков итог работы государственной службы занятости. В преддверии столетия системы органов труда и социальной защиты в ведомстве подвели итоги. Поддерживается частная инициатива, есть возможность пройти переобучение и освоить новую профессию. Работают банк вакансий и портал службы занятости. В этом году по всей стране пройдут и электронные ярмарки вакансий.