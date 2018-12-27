В предпраздничные дни никто из маленьких белорусов не останется без внимания

В эти предпраздничные дни никто из маленьких белорусов не останется без внимания. Сегодня в столицу приехали 320 лучших пионеров и октябрят из всей страны на первую елку республиканского движения. Актеры театра эстрады подготовили для ребят новогодний мюзикл. После представления каждый пионер получил сладкий подарок.